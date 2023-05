Jak wybrać najlepsze słuchawki do MacBooka?

Jednak czasem może się okazać, że nie będą widoczne na komputerze. Wówczas należy wybrać na MacBooku menu Apple, wejść w opcję "Ustawienia systemowe", a następnie upewnić się, czy Bluetooth jest włączony. Kolejny krok – włóż AirPods do etui ładującego i nie zamykaj pokrywy. Znajdź na etui przycisk konfiguracji i przytrzymaj go do czasu, aż dioda zacznie migać na biało – to sygnał, że AirPodsy są gotowe do sparowania z MacBookiem. Teraz wystarczy znaleźć je na liście dostępnych urządzeń, i gotowe – możesz do woli cieszyć się doskonałą jakością dźwięków płynących z laptopa!