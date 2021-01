Jak wybrać nowoczesną kanapę do salonu?

Najpierw podstawa, potem wygląd

Istotne są także dane dotyczące tapicerki? Z czego jest wykonana? Jakiej gęstości jest splot? Jeśli to skóra, to jakiego jest gatunku? Tapicerka powinna być elastyczna, odporna na zagniecenia, w miarę możliwości łatwa do czyszczenia. Jeśli nasz salon ma specyficzne warunki - na przykład dużo światła słonecznego, które może powodować blaknięcie ciemniejszego materiału - także warto to uwzględnić. W przypadku domów, w których są małe dzieci lub zwierzęta warto pomyśleć o zmienianym pokrowcu.