Jak wybrać odpowiedni materac?

3. Rozmiar i grubość materaca

Rozmiar materaca dobierany jest oczywiście do wymiarów łóżka. Powinien on zawsze wynosić co najmniej 20 centymetrów powyżej Twojego wzrostu. Standardowa długość materaca to 200 centymetrów, jeśli chodzi o szerokość, najczęściej spotykane rozmiary to 80, 90, 120 i 140, 160, 180 i 200 centymetrów.