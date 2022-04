Jak wygląda współpraca z dietetykiem online?

Doświadczony dietetyk to klucz do sukcesu

Czym różnią się od siebie konsultacja dietetyczna w gabinecie i "online"? Tak naprawdę, różnic jest niewiele – w obydwu przypadkach dietetyk zbiera dokładny wywiad żywieniowy, ustala plan działań, a kilka dni po wizycie – wysyła gotowe zalecenia i jadłospis. W przypadku wizyty online, zdecydowaną zaletą jest jednak oszczędność czasu, a także większa elastyczność godzin wizyt, która nie jest uzależniona np. od godzin pracy poradni czy kliniki. Czym charakteryzuje się dobry dietetyk online? Przede wszystkim: doświadczeniem i odpowiednim wykształceniem. Pamiętaj, że zawód dietetyka nie jest regulowany prawnie, co oznacza, że tytułem tym mogą posługiwać się nawet osoby po kilkudniowym kursie z zakresu żywienia. Warto więc upewnić się, że osoba, której powierzasz swoje zdrowie ma odpowiednie wykształcenie, a także doświadczenie w pracy z pacjentem. Gdzie znaleźć dobrego dietetyka online? Miejscem specjalizującym się w prowadzeniu tego rodzaju współprac jest Centrum Respo, w którym wszyscy dietetycy mają wykształcenie wyższe i doświadczenie w pracy z pacjentami. Jak czytamy na https://centrumrespo.pl/oferta/, najlepsi dietetycy online to nie tylko wiedza i doświadczenie, ale również indywidualne podejście do każdego pacjenta. A kontakt z dietetykiem? W Centrum Respo to bardzo proste – wszystkie swoje jadłospisy, zalecenia, ale także czat z dietetykiem i całą bazę wiedzy masz w dedykowanej aplikacji. Dzięki temu, dietę możesz ze sobą zabrać dosłownie wszędzie – a gdy pojawią się pytania lub wątpliwości – napisać do swojego dietetyka, który odpowie tak szybko, jak to możliwe.