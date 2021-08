Jak wygląda życie najpopularniejszej polskiej streamerki erotycznej? "Kończę pracę i idę klepać kotlety".

Jedyną osobą, z jaką pokazuję się na nagraniach, jest mój mąż. Bardzo się wspieramy, on pomógł mi się uporać z hejtem. Ja mam jasną zasadę - jestem bardzo wierna. Nigdy w życiu nie poszłabym do łóżka z innym mężczyzną. To, co robię, to tylko praca - praca z mężem.