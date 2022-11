Jak wyleczyć trądzik i problemy jelitowe?

Jak to leczyć?

Terapia trądziku niezmiennie zaczyna się od oczyszczania. W tym wypadku mówimy o leczeniu stanu zapalnego układu pokarmowego, przywróceniu prawidłowego działania jelit i wątroby, a także wyrównaniu zaburzeń hormonalnych. To baza do tego, by działać na skórze. Z drugiej strony to też kamień węgielny pod funkcjonowanie marki Klarskin. Chodziło o to, by stworzyć metodę i preparaty, które pozwolą rozwiązać rozmaite przyczyny problemów ze skórą. A to wymagało współpracy lekarzy różnych specjalności, badań i testów. Tak powstał pierwszy wspomniany już preparat. Bazuje on na leczeniu jelit, wątroby u skóry. Efekty okazały się zdumiewające. Cera została wyleczona, a wprowadzone suplementy wegańskie, odpowiednia dieta i oczywiście zmiana trybu życia spowodowały, że trądzik po prostu zniknął. Skóra stała się idealna jak wcześniej, problemy się skończyły, a poczucie własnej wartości wróciło na odpowiednie miejsce.