Jak wzbogacić pielęgnację skóry bez zbędnego obciążania ciężkimi formułami?

Peptyd biomimetyczny przeciw zmarszczkom mimicznym

Najpopularniejszymi i najskuteczniejszymi odkrytymi do tej pory są peptydy biomimetyczne inaczej zwane neuropeptydami. Ich działanie opiera się na hamowaniu syntezy neuroprzekaźników dzięki czemu dochodzi do zmniejszonej ilości skurczy w naszej skórze. Powoduje to rozluźnienie mięśni twarzy a tym samym prowadzi do redukcji ilości czy głębokości obecnych zmarszczek. Zawarty w aktywatorze peptyd Progeline™ (znajdziesz go w składzie pod nazwą: Trifluoroacetyl Tripeptide-2) hamuje produkcję progeryny, białka przyspieszającego starzenie się komórek. Dzięki temu kosmetyk z Progeline™: