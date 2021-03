Jak zabezpieczyć cerę przed mrozem?

Ochrona skóry przed mrozem – i nie tylko!

Lekko tłuste kremy do pielęgnacji twarzy używane na co dzień wcale nie muszą „zapychać” porów skóry i zaburzać jej równowagi. Jeśli nasza cera ma skłonności do przetłuszczania, spróbujmy ograniczyć cukier i węglowodany oraz słodycze, a zastąpmy je zdrowymi przekąskami: suszonymi owocami, orzechami i innymi produktami mającymi dobry wpływ na zdrowie i wygląd skóry, włosów i paznokci. Wygląd to odzwierciedlenie naszego stanu zdrowia i warto dbać o niego także „od środka”.