Jak zabezpieczyć cerę przed podrażnieniem i przesuszeniem w sezonie zimowym?

Co szkodzi cerze zimą?

Zimowa aura nie sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, więc zimą nasza cera często staje się szara i matowa; to skutek mniejszej ilości tlenu. Jednakże również na dworze czyhają na nią zagrożenia. Mróz i wiatr mogą podrażnić skórę, a zmiany temperatury po wyjściu na zewnątrz i powrocie do domu nie sprzyjają jej kondycji. W mieszkaniach mamy włączone kaloryfery, a to może nadmiernie wysuszać powietrze, a co za tym idzie – także powodować utratę wilgoci w skórze. Zimą obecne też jest promieniowanie UV, które szkodzi skórze i przyspiesza procesy starzenia. Często o tym zapominamy, a niesłusznie. Zimą także należy używać kremów ochronnych z filtrem, choć może on mieć nieco niższy wskaźnik niż ten stosowany latem.