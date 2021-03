Jak zacząć biegać – poradnik dla początkujących

Wiosna, która zbliża się wielkimi krokami, to doskonały moment na rozprawienie się z siedzącym stylem życia. Bieganie to bez wątpienia jedna z aktywności fizycznych, która w naszym kraju cieszy się ogromną popularnością i trudno się temu dziwić. Biegać może w zasadzie każdy, jednak należy pamiętać o poczynieniu pewnych kroków, bez których przygoda z bieganiem może skończyć się równie szybko, jak się zaczęła.

Dlaczego warto zacząć biegać?

Bieganie rekreacyjne niesie ze sobą szereg prozdrowotnych korzyści, które same w sobie stanowią potężną dawkę motywacji. Trening biegowy pozwala m.in. wzmocnić kości i stawy, zwiększyć wydolność oddechową, uregulować ciśnienie tętnicze, a także zmniejsza ryzyka chorób serca czy cukrzycy. Warto również pamiętać, że bieganie to skuteczny sposób na zrzucenie nadwagi czy wymodelowanie sylwetki, a także poprawę samopoczucia.

Bieganie – dla kogo?

Wiele osób popełnia podstawowy błąd, jakim jest przystąpienie do treningów biegowych, bez wcześniejszego skontrolowania swojego stanu zdrowia. Wiele schorzeń, których istnienia możemy nie być nawet świadomi stanowią poważne przeciwwskazania do wzmożonego wysiłku, dlatego też w pierwszej kolejności warto odwiedzić lekarza rodzinnego i wykonać komplet badań. Powinny o tym pamiętać zwłaszcza osoby, które od wielu lat prowadzą siedzący tryb życia lub zmagają się ze sporą nadwagą. W tym drugim przypadku warto wiedzieć, że bieganie, choć korzystne dla zdrowia, może powodować nadmierne obciążenia kości i stawów, przez co wzrasta ryzyko wystąpienia kontuzji.

Bieganie dla początkujących, a intensywność treningu

Niezwykle ważnym elementem treningu biegowego jest dostosowanie jego tempa do aktualnej kondycji fizycznej. Osoby początkujące powinny zacząć od szybkiego marszu lub truchtu, co pozwala przygotować organizm na zdecydowanie większe obciążenia. Z każdym kolejnym tygodniem treningów biegowych można zwiększać ich intensywność, a w konsekwencji pokonywać kolejne bariery. Warto również pamiętać, że biegamy dla swojego własnego dobra, dlatego porównywanie swoich osiągnięć do wyników, które osiągają osoby średnio- lub wysokozaawansowane nie ma większego sensu.

Strój do biegania – jak go skompletować?

Choć do biegania nie potrzeba specjalistycznego sprzętu sportowego, to odpowiedni strój do biegania okazuje się kluczowy dla zachowania komfortu podczas treningów, a także zapobiegania nieprzyjemnym urazom czy otarciom. Kompletowanie stroju do biegania warto zacząć od zakupu butów sportowych, które powinny wyróżniać się stabilną cholewką, elastyczną podeszwą o dobrej przyczepności, która jednocześnie zamortyzuje wstrząsy podczas biegania w terenie. Oprócz wysokiej jakości butów, w szafie każdego biegacza powinny znaleźć się również wygodne ubrania, które ułatwią pokonywanie kolejnych kilometrów. Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, warto sięgnąć po oddychające i przewiewne koszulki sportowe z technologią odprowadzającą wilgoć. Jeśli chodzi o spodnie to w przypadku obu płci niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się legginsy.

materiały partnera Legginsy Phase Źródło: materiały partnera

Dobrym rozwiązaniem dla pań będą legginsy damskie polskiej marki Carpatree, która przywiązuje ogromną wagę do detali. Każdy model legginsów wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, które swobodnie przylegają do skóry, ale jednocześnie nie ograniczają ruchów i nie powodują bolesnych otarć, co dość często zdarza się w przypadku odzieży z niższej półki cenowej. Przy wyborze legginsów sportowych do biegania nie bez znaczenia okazuje się także grubość splotu tkaniny, która nie powinna prześwitywać nawet podczas najbardziej intensywnych treningów biegowych. Wygodne legginsy Carpatree zapewniają uczucie komfortu i swobody przy każdym ruchu.

Wiele aktywnych kobiet spośród bogatej oferty Carpatree stawia na legginsy z wysokim stanem czy legginsy bezszwowe Phase, które zapewniają maksymalny poziom wygody nie tylko podczas biegania, ale również na co dzień – atrakcyjne wzory legginsów pozwalają swobodnie łączyć je z odzieżą casualową. Co ważne, funkcjonalność i wygoda wcale nie muszą się wykluczać, czego dowodem są czarne legginsy z kieszeniami, dzięki którym raz na zawsze znika problem przechowywania kluczy czy smartfona.

materiały partnera Legginsy Libra Źródło: materiały partnera

Jakość odzieży sportowej – dlaczego jest tak ważna?

Komfort podczas biegania to warunek konieczny do czerpania maksymalnych korzyści i przyjemności z uprawiania sportu. Nie da się tego osiągnąć bez wysokiej jakości odzieży sportowej, która nie tylko nie powoduje dyskomfortu, ale jest wręcz niewyczuwalna na skórze. Podobną filozofią kieruje się polska marka Carpatree, która nieprzerwanie od 15 lat dostarcza miłośnikom aktywności fizycznej najlepszą gatunkowo odzież do biegania czy odzież na siłownię. Carpatree stawia na wysokiej jakości materiały oraz innowacyjne technologie produkcyjne, dzięki czemu grono oddanych klientów marki nieustannie się powiększa. Polska odzież sportowa od Carpatree okazuje się niezawodna w każdej sytuacji, nie tylko z uwagi na najwyższą jakość legginsów, t-shirtów i pozostałych elementów sportowej garderoby niezbędnych do efektywnego treningu outdoorowego, ale też na ich unikalny design, który wyznacza nowe trendy.