Jak zadbać o włosy po zimie?

Czas jesienno-zimowy to prawdziwe wyzwanie dla włosów. Nie sprzyjają im zarówno warunki atmosferyczne, takie jak wiatr, mróz, deszcz, jak i czynniki zewnętrzne, czyli noszenie czapek oraz suche powietrze powstające w wyniku działania centralnego ogrzewania. Jeśli Twoje włosy po zimie wyraźnie straciły blask, witalność, są pozbawione objętości, matowe i przesuszone, mamy dla Ciebie kilka wskazówek, jak przywrócić im dobrą kondycję i zdrowy wygląd.

1. Dobierz odpowiedni szampon

Podstawą prawidłowej pielęgnacji włosów jest wybór dobrego szamponu do włosów. Wiele powszechnie dostępnych produktów oczyszczających skórę głowy zawiera w swoim składnie silnie działające detergenty, takie jak SLS czy SLES, które odpowiadają za otrzymywaną podczas mycia pianę. Jednocześnie, substancje te mogą powodować podrażnienie skóry głowy, jej swędzenie, łuszczenie, szczypanie, a także wysuszać włosy. Właśnie dlatego w codziennej pielęgnacji najlepiej stosować naturalne szampony do włosów, dostępne w dobrych sklepach z kosmetykami naturalnymi, takich jak www.natuo.pl.

Szampon możesz również dostosować do swojego rodzaju włosów. W przypadku włosów przetłuszczających się warto wybrać kosmetyk o normalizujących właściwościach, który działa regulująco na pracę gruczołów łojowych i wydzielanie sebum, szampon nawilżający do włosów przesuszonych, odżywczy do włosów wymagających regeneracji, pozbawionych życia i matowych czy nadający objętości do włosów cienkich. Doskonałym produktem do mycia włosów jest również szampon w kostce, który posiada niezwykle prosty, naturalny skład, skutecznie oczyszcza skórę głowy, intensywnie nawilża i dogłębnie odżywia włosy.

Równie ważnym aspektem mycia włosów jest jego technika. Mogłoby się to wydawać banalne, jednak wiele osób popełnia błędy, które rzutują na kondycję kosmyków, uszkadzają ich strukturę lub zanadto je obciążają. Myjąc włosy warto skupić się na oczyszczaniu skóry głowy, nie pocierając przy tym samych włosów, gdyż mokre włosy są bardzo podatne na uszkodzenia. Nie ma potrzeby obawiać się o czystość włosów - zostaną one umyte za pomocą piany, która będzie po nich spływać. Mokrych włosów nie należy również mocno pocierać ręcznikiem, a w celu ich osuszenia stosować produkt z delikatnego materiału np. bawełny.

2. Chroń włosy przed zniszczeniami

Włosy łatwo ulegają uszkodzeniom, dlatego warto unikać sytuacji, które do nich mogą prowadzić. Co niszczy włosy? Przede wszystkim zabiegi fryzjerskie, takie jak rozjaśnianie, dekoloryzacja, farbowanie, modelowanie włosów wysoką temperaturą przy pomocy prostownicy czy lokówki, stylizowanie produktami na bazie alkoholu. Warto wspomnieć, że choć suszarka jest często uważana za wroga numer jeden, jeśli zadbamy o to, by suszyć włosy chłodnym nawiewem powietrza i będziemy ją trzymać z dala od włosów, jej stosowanie będzie dla włosów bezpieczne.

Powinniśmy również chronić włosy przed uszkodzeniami mechanicznymi i otarciami. W tym celu nie należy ciasno upinać włosów, przy pomocy cienkich, szarpiących włosy gumek, często z metalowymi elementami, nie kłaść się spać z mokrymi włosami, związywać włosy przed snem, aby nie ocierały się o poduszkę np. jedwabną, luźną gumką. Równie istotne jest, aby nie szarpać włosów szczotką do włosów, nie rozczesywać ich na siłę, bowiem będzie do niekorzystnie wpływać na stan kosmyków. Wybór szczotki także ma znaczenie – idealnie sprawdzą się szczotki z naturalnego włosia np. dzika.

3. Zadbaj o skórę głowy – stosuj peelingi i wcierki

Wiele osób, szczególnie po bardzo trudnym dla włosów okresie zimowym, boryka się z problemami skóry głowy, takimi jak łuszczenie się, przesuszenie czy swędzenie, a także z nadmiernym wypadaniem włosów. Polecanym sposobem na walkę z takimi niedogodnościami jest przede wszystkim dokładne oczyszczenie skóry głowy, które możemy wykonać stosując peeling skóry głowy. Kosmetyk ten skutecznie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, obumarłego naskórka i resztek kosmetyków, przyczyniając się do poprawy stanu skalpu.

Druga grupa produktów polecanych do stosowania w przypadku wypadania włosów i problemów ze skórą głowy są wcierki. Wcierki do włosów to kosmetyki, które nakładamy na skórę głowy, wykonując przy tym delikatny masaż i wmasowując w nią składniki aktywne. Substancje odżywcze zawarte we wcierkach pobudzają mikrokrążenie, wzmacniają cebulki włosów, dzięki czemu włosy przestają wypadać i rosną mocniejsze. Pojawia się również mnóstwo nowych włosów tzw. baby hair – ktokolwiek regularnie stosował dobrą wcierkę do włosów na pewno zna efekt niewielkich, młodych włosków na całej głowie.

4. Równowaga PEH

Równowaga PEH uznawana jest za jeden z filarów pielęgnacji włosów. Jej podstawowym założeniem jest zachowanie balansu pomiędzy trzema grupami składników: emolientami, humektantami i proteinami, które znaleźć można w maskach i odżywkach do włosów. Niedobór lub nadmiar jednego z nich może prowadzić do pogorszenia kondycji włosów, a tym samym ich wyglądu. Jeśli zatem chcemy, aby nasze włosy wyglądały zdrowo, warto nieco poeksperymentować – sprawdzić, jaka jest ich porowatość, który składnik najbardziej im sprzyja, a którego potrzebują najmniej i postarać się zrównoważyć stosowanie kosmetyków bogatych w proteiny, emolienty i humektanty.

5. Olejowanie włosów

Olejowanie włosów to doskonały sposób na poprawę ich kondycji. Efekty stosowania dobranego pod kątem porowatości włosów oleju można zobaczyć już po pierwszym zastosowaniu, zaś regularność pozwala osiągnąć naprawdę zdumiewające rezultaty: nawilżone, odżywione, pełne blasku i gładkie pasma.

Jeśli nie wiesz, który olej wybrać, możesz skorzystać z gotowego, doskonale skomponowanego serum do włosów, które przeznaczone jest do danej porowatości: włosów niskoporowatych, średnioporowatych lub wysokoporowatych. Kosmetyk ten można stosować do olejowania, jak i do zabezpieczania końcówek przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych

6. Regularnie podcinaj końcówki

Wiele osób myśląc o zapuszczaniu włosów zapomina o bardzo ważnym elemencie pielęgnacji, jakim jest podcinanie zniszczonych końcówek. Dzięki temu zabiegowi włosy będą wyglądały zdrowiej, a zniszczenia nie będą się pięły w górę włosa. Wizytę u fryzjera umawiaj regularnie, raz na 1-3 miesiące. Jeśli końcówki Twoich włosów po zimie są zniszczone, koniecznie je podetnij!

7. Zabezpieczaj końcówki

Końcówki włosów są najbardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne lub powstałe w wyniku stylizacji gorącym powietrzem. Jeśli odpowiednio zadbamy o ich kondycję, przy wizycie u fryzjera nie będzie konieczności radykalnego skracania włosów o długość zniszczonych końcówek. Jak jednak o nie zadbać? Stosując dobre serum lub olejek na końcówki włosów, które zabezpieczy je przed uszkodzeniami.

Jak widać o kondycję włosów po zimie można zadbać stosując się do naprawdę prostych zasad. Podstawą jest jednak regularność – dzięki systematycznemu włączeniu do pielęgnacji tych kilku metod, po zimowym spadku kondycji włosów nie pozostanie najmniejszy ślad.