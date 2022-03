Jak zawrzeć i przedłużyć umowę na usługi telekomunikacyjne?

Przedłużenie umowy telekomunikacyjnej

Istnieje kilka sposobów na przedłużenie umowy. Pierwszym z nich jest kontakt telefoniczny z infolinią. Druga metoda to wejście na stronę lub aplikację usługodawcy i skorzystanie z czatu, który jest tam dostępny. Trzecią opcją jest wizyta w salonie stacjonarnym usługodawcy. Lista wszystkich placówek wraz z adresami i godzinami otwarcia dostępna jest na stronie INEA. Pakiety, z jakich się do tej pory korzystało, będzie można zachować. Jeśli jednak chcesz wybrać większy pakiet bądź rozszerzyć go np. o telewizję, przedłużenie umowy będzie najlepszym momentem.