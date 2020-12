Jak Zbigniew Ziobro poznał Patrycję Kotecką? Na pierwszym spotkaniu nie mógł oderwać od niej wzroku

W tamtym czasie przyszły mąż Patrycji robił karierę jako polityk Prawa i Sprawiedliwości. Nie trzeba było długo czekać, by ich życiowe drogi się spotkały i przecięły. Kotecka i Ziobro poznaliśmy się podczas obrad komisji śledczej badającej "Aferę Rywina". - Szczególną uwagę zwróciłem na Patrycję, kiedy przesłuchiwaliśmy Leszka Millera. Tamtego dnia miałem już tak wszystkiego dosyć... i spojrzałem w kierunku stołu, przy którym siedzieli dziennikarze. Patrycja miała na sobie jakiś niebieski żakiet. Po siedmiu godzinach słuchania i patrzenia na Leszka Millera zobaczyłem, w końcu, piękną kobietę, która się uśmiechała - mówił w 2011 roku Ziobro w "Gali".

Przed tą sytuacją, Patrycja i Zbigniew mieli okazję porozmawiać ze sobą w związku z artykułem, który pisała dla "Życia Warszawy". Ujawniła w nim bilingi, które były niezbędne do dalszych prac komisji. - Wtedy właśnie, po tym tekście, zastanowiłem się pierwszy raz, kim jest Patrycja Kotecka? Później rozpoczął się długi, żmudny proces mojego zainteresowania Patrycją i prób zawrócenia jej w głowie. To nie szło łatwo. Zachowywała duży dystans - wyznał 9 lat temu obecny minister sprawiedliwości.

Piękna i odważna dziennikarka zawróciła w głowie Ziobrze. Polityk bardzo się starał zrobić dobre wrażenie na Patrycji i przekonać ją do siebie. Niestety, Kotecka długo nie dawała mu się do siebie zbliżyć. - Choć była osobą uśmiechniętą i serdeczną, jednocześnie potrafiła mocno zaznaczać granicę i trzymać dystans. Nie dała się zaczarować. Początkowo moje rozmaite próby nawiązania kontaktu, czasami dość takie ułańskie, z dużą pewnością siebie, odbijały się od muru. Co intrygowało mnie jeszcze bardziej - podkreślił Zbigniew Ziobro.