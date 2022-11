Jak zbudować tolerancję na niacynamid i retinol oraz jak je połączyć?

Czym jest retinol i niacynamid?

Retinol to pochodna witaminy A, która jest uznawana za klucz do młodości. Pielęgnacja przy użyciu serum z retinolem pozwala zredukować zmarszczki, wygładzić skórę, poprawić jej elastyczność, a także pozbyć się nieestetycznych przebarwień. Ale to nie wszystko, co zyskamy, stosując ten produkt. Retinol doskonale wspiera cerę problematyczną. Pozwala skutecznie złuszczać martwy naskórek, regulować wydzielanie sebum oraz niweluje stany zapalne.