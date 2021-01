Jak zbudowane są materace kieszeniowe i kto powinien wybrać spanie na nich?

Dyskomfort związany z nieprawidłowo dobranym materacem już dawno powinien stanowić jedynie przykre wspomnienie. Liczne ulepszenia i rozwiązania technologiczne wprowadziły na rynek modele, które mają odpowiadać na indywidualne potrzeby i różne oczekiwania względem wygody. Tego typu produktem, podbijającym rynek, jest materac kieszeniowy.

Sposób działania materaca kieszeniowego

Podstawowe wypełnienie tego rodzaju materacy stanowią sprężyny. Nie są to jednak te, które możemy kojarzyć ze skrzypiących tapczanów czy złej jakości materacy w tanich hostelach. Sprężynki użyte jako wsad materacy kieszeniowych, mające zapewnić odpowiednie utrzymanie ciała we właściwej, komfortowej pozycji, są mniejsze oraz wykonane z dużo bardziej elastycznego materiału. Najbardziej znaczącymi różnicami technologii kieszeniowej w kontrze do przestarzałego stelaża z połączonymi ze sobą sprężynami jest wygoda oraz ciche, dyskretne działanie. Wszystko za sprawą małych kieszonek znajdujących się wewnątrz materaca. W każdej z nich, wykonanej z przewiewnego materiału, umieszczona jest osobno pojedyncza sprężyna. Materace kieszeniowe mogą posiadać takich niezależnych sprężyn nawet kilkaset! Reagują one na ciężar ciała i zmianę pozycji ciała dokładnie w tym miejscu, w którym jest to potrzebne. W efekcie ciało otrzymuje odpowiednie ortopedyczne wsparcie. Komfort snu dodatkowo zapewniają dodatkowe materiały wypełniające. Główne wypełnienie stanowią oczywiście sprężyny obudowane kieszeniami, ale nie oznacza to brak towarzyszących tworzyw. W tego typu materacach najczęściej są to: pianka, mata kokosowa lub lateks.

Ciekawym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników może być materac dwustronny wykorzystujący system kieszeniowy. Model Hilding Fandango „lato-zima” łączy w sobie dwie twardości H3 oraz H4. Sprawdzi się u osób preferujących sen na twardszym podłożu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego komfortu snu. Materace kieszeniowe Hilding Cha-Cha oraz Hilding Pasodoble sprawdzą się w przypadku osób o większej wadze lub posiadaczy zwyrodnień kręgosłupa czy innych wad postawy. Wszystko za sprawą dodatkowego usztywnienia, jakie posiadają oba modele. W przypadku pierwszego są to uzupełniające warstwy filcu otaczające sprężyny, natomiast w drugim modelu zastosowano matę kokosową oraz włókna agawy dla zapewnienia jeszcze większej stabilności sylwetki podczas snu.

Kto skorzysta na wyborze takiego materaca?

Materace kieszeniowe dzięki indywidualnie reagującym na zmianę ciężaru ciała sprężynkom są niezwykle popularne pośród par. Nie przenoszą drgań, są ciche, dzięki czemu druga osoba nie odczuje zmiany pozycji ciała towarzysza snu. W związku ze szczególną wrażliwością na gwałtowne ruchy, to rozwiązanie z pewnością sprawdzi się u osób, które mają tendencję do częstej zmiany usytuowania ciała podczas snu. Seniorzy oraz osoby, którym doskwierają różne dolegliwości, zwłaszcza natury fizjoterapeutycznej, odczują korzyści płynące z użytkowania tego rodzaju materaca. Śpiąc czy to na plecach, czy na boku, utrzyma on kręgosłup w odpowiedniej pozycji, nie pogłębiając tym samym istniejących już schorzeń ortopedycznych.

Należy mieć na uwadze, że nowoczesne technologie dla jednych będą wybawieniem, z kolei wśród innych mogą nie spełniać swojej funkcji. Materace kieszeniowe nie są rekomendowane dzieciom i niemowlętom z uwagi na zbyt dużą średnicę sprężyn, które nie zapewnią odpowiedniego podparcia dla niewielkich gabarytów ciała dziecka, co mogłoby negatywnie wpłynąć na nieprawidłową postawę ciała, w tym szczególnie kręgosłupa stale rosnącego dziecka. Korzyści z użytkowania