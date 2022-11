Jak zmniejszyć widoczność porów na twarzy?

Ważną rolę odgrywają nawyki pielęgnacyjne. Właściwie przeprowadzony zabieg oczyszczania twarzy sprzyja usunięciu nadmiaru sebum i innych zanieczyszczeń, w tym martwego naskórka, kurzu czy kosmetyków do makijażu, zalegających w ujściach gruczołów łojowych. Zapchane pory mają bowiem ograniczone możliwości wykonywania swojej funkcji, dlatego, aby móc uwalniać sebum na powierzchnię skóry, poszerzają swoje rozmiary, a to sprawia, że stają się bardziej widoczne. Oczyszczanie jest jednym z najważniejszych zabiegów na rozszerzone pory. Pozwala udrożnić ich ujścia, stwarzając im warunki do powrotu do naturalnych kształtów. Jest to możliwe jednak jedynie pod warunkiem właściwego doboru kosmetyków do mycia. W tym celu najlepiej sięgnąć po dermokosmetyczne emulsje i pianki przeznaczone do tych przypadłości. Źle dopasowane mogą wywoływać podrażnienia lub wysuszać, co tylko sprzyja wzmaganiu produkcji sebum i nasileniu problemu zapychania porów.