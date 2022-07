Jak zorganizować dziecku aktywne wakacje? O tym sprzęcie sportowym warto pamiętać!

Ciekawą opcją dla całej rodziny jest niezwykle popularny w ostatnim czasie SUP. To skrót od nazwy Stand Up Paddle, czyli sportu wodnego, w którym użytkownik pływa na specjalnie dostosowanej desce, sterując przy tym wiosłem. To bezpieczna dyscyplina, która wymaga jedynie umiejętności pływania. SUP to doskonała forma rekreacji, łącząca aktywność fizyczną z relaksem. W każdej chwili można zatrzymać się na wodzie i obserwować przyrodę czy brzeg z zupełnie innej perspektywy. Dzięki wielu dodatkowym elementom deskę do SUP można rozbudować o siedzisko czy silnik. Rodzice mogą wybierać warianty o większym rozmiarze i pływać na nich razem z dziećmi. Na początku warto sięgać po deski SUP pompowane, które są łatwe w transportowaniu i przechowywaniu. Dysponując możliwością przewożenia większego sprzętu można postawić na wersje twarde. Deska SUP może stanowić także idealne przygotowanie do uprawiania windsurfingu czy kitesurfingu.