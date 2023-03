Jak zrobić idealny makijaż w sypialni?

Zrobienie idealnego makijażu to nie lada wyzwanie. Dobór odpowiedniego odcienia podkładu nie wystarczy, aby wyrównać cerę. Bardzo ważne jest umiejętne rozłożenie go na twarzy. To samo dotyczy nakładania korektora, cieni do powiek czy nawet szminki i tuszu do rzęs. W nieodpowiednich warunkach i złym oświetleniu możesz doprowadzić łatwo do efektu maski. Jak temu zapobiec? Zadbaj o odpowiednie warunki do robienia makijażu. Te z kolei możesz osiągnąć także w sypialni! Sprawdź, jak to zrobić i zyskaj idealny kącik do robienia makijażu.