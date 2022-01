Jaka jest rola rodziców w rozwoju samodzielności u dziecka?

Jakie umiejętności może nabyć dziecko na poszczególnych etapach swojego życia? · 6.-12. miesiąc – w tym okresie ruchy dziecka stają się coraz bardziej skoordynowane, maluch uczy się chwytać przedmioty i przekładać je w rączkach. W drugim półroczu niemowlę stabilnie trzyma głowę, zaczyna raczkować, siadać i stawać o własnych siłach. Wydaje również głosy, którymi stara się porozumieć z otoczeniem. Półroczne dziecko podejmuje także próby samodzielnego jedzenia. To czas, w którym posiłek możesz przełożyć bezpośrednio do miseczki niemowlęcia, aby umożliwić mu rozpoczęcie nauki posługiwania się łyżeczką. · 12.-24. miesiąc – dziecko w tym wieku uczy się naśladować innych, potrafi bardziej skupić swoją uwagę i lepiej komunikować się z otoczeniem. Niektóre dzieci potrafią już chodzić, inne wciąż się uczą. Po skończeniu roku dziecko całkiem nieźle posługuje się już kubeczkiem i łyżeczką. To dobry czas, aby wspierać naukę samodzielnego jedzenia poprzez podawanie mu do rączki bezpiecznych i odpowiedniej jakości produktów, czyli tych przeznaczonych specjalnie dla niemowląt i małych dzieci, ze wskazaniem wieku na opakowaniu. · 24.-36. miesiąc – dzieci w tym wieku są coraz bardziej samodzielne i niezależne. Potrafią chodzić, biegać, wypowiadać proste zdania, wycierać ręce, ubierać się, a także pomagać w domowych obowiązkach. Etap ten wiąże się również z przejściowym okresem sprzeciwu, np. dziecko może stać się kapryśne podczas jedzenia. Nie wywieraj jednak wtedy na nim presji i nie zmuszaj do spożywania posiłku – takie działanie może przynieść odwrotny do zamierzonego efekt. Staraj się budować z dzieckiem pozytywną relację poprzez okazywanie mu wsparcia i zachęcanie do samodzielności. · 36. miesiąc i kolejne – dzieci po 3. roku życia wciąż bardzo intensywnie się rozwijają – zarówno w sferze fizycznej, jak i psychospołecznej. Coraz więcej rozumieją, przeżywają wiele emocji, sprawniej się komunikują i działają w grupie. Trzyletnie dziecko ma już całkiem bogaty zasób słownictwa, potrafi odróżniać kolory, działać według ustalonych przez rodziców reguł i zaczyna pojmować czas. W tym wieku codzienny jadłospis malucha powinien uwzględniać 5 urozmaiconych posiłków dziennie, spożywanych z coraz większą samodzielnością.