Jaka jest różnica pomiędzy kowbojkami zamszowymi a skórzanymi?

Wiele osób wierzy, że skóra zamszowa nie może być praktyczna. Tymczasem zwróć uwagę, że wiele butów wykorzystywanych do wypraw górskich jest właśnie z zamszu. Przepis? Odpowiednia impregnacja. W przypadku skóry licowej będzie to wosk, pasta bądź krem, z kolei w przypadku skóry zamszowej – specjalny środek przeznaczony do skór zamszowych. To co ważne w przypadku zamszu, to również czyszczenie butów szczoteczką po każdym wyjściu.