Jaką tkaninę wybrać na grube i nieprześwitujące zasłony?

Zasłony zaciemniające – jaki materiał wybrać?

Nie każda zasłona, nawet jeśli będzie ciemna, skutecznie ograniczy dopływ światła. Zasłony zaciemniające to zwykle wielowarstwowe tkaniny o gęstym splocie, których podstawowym zadaniem jest blokowanie dostępu promieni słonecznych do pomieszczenia. Na rynku dostępne są zasłony o różnej przepuszczalności światła – znajdziemy modele częściowo oraz całkowicie zaciemniające. Te pierwsze sprawdzą się w pokoju dziennym, drugie zaś będą idealnym wyborem do sypialni. Z czego uszyć zasłony zaciemniające?