Jaką torebkę wybrać na wiosnę 2021?

Klasyczny kuferek

Listonoszka

Torebka damska listonoszka to propozycja dla minimalistek. Przyda Ci się zwłaszcza w przypadku wyjściowych kreacji, kiedy nie chcesz nosić ze sobą przeładowanego kuferka. Zmieścisz w niej tylko to, co naprawdę niezbędne – portfel, dokumenty, telefon i podstawowe kosmetyki. Dzięki mniejszym rozmiarom zyskasz jednak na elegancji – torebka tego typu świetnie pasuje do obcisłych sukienek i strojów biznesowych.