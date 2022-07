Jaki smartwatch damski wybrać

Dobry smartwatch ma dobrą baterię

Smartwatch to urządzenie niewielkie, a co za tym idzie, ma mały obszar do zamontowania baterii. Rozmiar ogranicza pojemność. Wiele osób pyta, jaka bateria będzie najlepsza do smartwatcha, ale trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wiele zależy od potrzeb użytkownika i możliwości samego smartwatcha.