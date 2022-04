Jaki sprzęt warto kupić w pierwszej kolejności, wprowadzając się do nowego mieszkania?

Przeprowadzka do nowego lokum to bez wątpienia stresująca sytuacja, która wymaga od nas poświęcenia nie tylko naszego wolnego czasu, ale także niezwykłych pokładów energii. Musimy zaplanować wszystko od podstaw, a także stworzyć listę tych mebli i sprzętów, które powinniśmy kupić w pierwszej kolejności. Początkowo może wydawać się to trudnym zadaniem, jednak jeżeli podejdziemy do niego z rozsądkiem i odpowiednim przygotowaniem – powinno pójść nam jak z płatka. Poznaj nasze podpowiedzi co do najważniejszych zakupów z działu RTV i AGD, jakie warto poczynić, jeżeli wprowadzasz się do wymarzonych czterech kątów. Podpowiemy również, na jakie pralki automatyczne warto postawić!