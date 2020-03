WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Jakie buty damskie będą modne w 2020 roku? Wielkimi krokami zbliża się ten czas, kiedy każdy z nas marzy już o nadejściu ciepłych i słonecznych dni. Oczekiwanie do wiosny co roku umilają nam projektanci, przygotowując piękne i kolorowe kolekcje na nadchodzący sezon, przypominając, że zima kiedyś nas opuści. Okres przejściowy to idealny czas na wprowadzenie zmian w swojej garderobie. Dotyczy to także zakupu butów na wiosnę i lato, który powinien być dokładnie przemyślany. Jak wybrać buty damskie na wiosnę? Wiosna i lato to te pory roku, w których nasza skóra bezpośrednio dotyka materiału buta. W tym czasie nie nosimy także skarpetek, a jest to dodatkowa ochrona. Niestety nasze stopy są wtedy podatne na zmieniającą się temperaturę, co wiąże się z tym, że reagują one z materiałem i substancjami użytymi do wyprodukowania buta. Dość często kończy się to bolesnymi otarciami, poparzeniami, a niekiedy nawet reakcją alergiczną. Wysokiej jakości buty damskie znajdziemy przede wszystkim u znanych i cenionych, a także cieszących się renomą projektantów. Najmodniejsze wzory i kolory na wiosnę 2020 Wiosna 2020 to powrót obuwia w stylu retro. W związku z tym w naszej garderobie powinny pojawić się buty damskie w niebieskim lub pomarańczowym kolorze. W nadchodzącym sezonie zostawmy w szafie ich czarne odpowiedniki - niech rządzi kolor. Warto dodać, że równie modne staną się także odcienie brązu oraz biel. Oba kolory świetnie sprawdzą się w większości naszych outfitów. Hitem najbliższej wiosny będą także mocne i neonowe barwy, które odnajdziemy zarówno pośród balerinek, jak i szpilek, a także obuwia sportowego. Nie możemy zapominać też o dodatkowych aplikacjach, do których zaliczamy srebrne łańcuszki i złote sprzączki. Wśród najpopularniejszych motywów na nadchodzący sezon wymieniamy - kwiaty, zwierzęce printy i tropikalne wzory. Te najbardziej znane marki oferują swoim klientkom obuwie damskie wykonane na podobieństwo wężowej skóry, pasków zebry i lamparcich cętek. Te buty damskie świetnie sprawdzą się w dopełnieniu jednokolorowej stylizacji. Intrygującym i niezwykle modnym elementem dekoracyjnym są także pióra umieszczane najczęściej w sandałkach lub czółenkach. Takie trendy z pewnością spodobają się paniom, które poszukują oryginalnych dodatków do swoich stylizacji. Czas na fikuśne wiązania Od wygodnych i uwielbianych przez panie espadryli aż po seksowne sandałki na szpilce - zarówno wiosną, jak i latem na naszych ulicach będą królować wiązane buty, które na swoich wybiegach mody lansował m.in. Valentino. Te wyjątkowe modele świetnie prezentują się np. w towarzystwie zwiewnej sukienki i spódnicy, a także z dżinsami z krótszą nogawką. Jeśli chcemy delikatnie poeksperymentować z tym konkretnym trendem, możemy zawiązać buty na nogawkach spodni. Jednak jest to rozwiązanie dla odważnych kobiet. Buty damskie dla fanek minimalizmu Do lekkich i dziewczęcych stylizacji świetnie pasują jazzówki, które wracają do łask po dość długiej nieobecności. Te modele obuwia świetnie podkreślają smukłość nogi, są przewiewne i gwarantują naszym stopom swobodę ruchów. Wygodna podeszwa i cholewki z miękkiej i elastycznej skóry to elementy, dzięki którym będziemy mogły korzystać z tego rodzaju obuwia na co dzień, a także podczas dłuższych aktywności. Wiosna to idealny moment na sięgnięcie po modele o męskim charakterze. Co więcej, jest to idealne rozwiązanie na zarówno ciepłe, jak i chłodniejsze dni. Każda pora roku rządzi się swoimi prawami, podobnie jest także w przypadku wiosny. Po leniwej zimie przychodzi czas na nową energię. W modzie zaś spotykamy się z zaskakującymi połączeniami w stylizacjach oraz żywiołowymi i wyrazistymi barwami. Nie da się ukryć, że otwartość na eksperymenty to jedna z mocniejszych stron wiosny i warto z tego korzystać.