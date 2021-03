Jakie buty wybrać do czerwonej sukienki?

Klasyczne czarne buty damskie są bezpiecznym wyborem, lecz nie jedynym. Sprawdź czym się kierować podczas komponowania stylizacji. Jakie inne kolory pasują do czerwieni?

Rodzaj sukienki, a buty

Czerwona sukienka jest pięknym i niezwykle kobiecym elementem garderoby. W zależności od fasonu jednak, może być to sukienka codzienna, koktajlowa, wieczorowa lub nawet balowa. Wybór odpowiedniego obuwia powinien być przede wszystkim podyktowany okazją, na jaką się szykujesz. Do casualowej sukienki możesz założyć czółenka na słupku lub niewielkiej szpilce. Rozkloszowana sukienka będzie dobrze wyglądać także do butów na koturnie.

Kreacja wieczorowa z reguły jest bardziej szykowna i wymaga szczególnie eleganckich dodatków. Sprawdzą się tu lakierowane czarne szpilki z czerwoną podeszwą lub sandałki zapinane na kostce. Jeśli suknia jest długa, a Ty nie należysz do bardzo wysokich kobiet, nie bój się wysokiego obcasa. Taka stylizacja wydłuży Twoją sylwetkę i wysmukli ją.

Ogromne znaczenie ma także materiał z jakiego wykonana została sukienka. Do grubej, wykonanej np. z wełny bardzo dobrze będą pasowały beżowe botki z luźną cholewką, kowbojki na słupku. Lekki materiał wymaga zaś delikatnego obuwia. Pamiętaj jednak, by unikać zbyt dużego błysku. Do sukienki satynowej, czy mocno błyszczącej nie zakładaj lakierek. Użyj też delikatniejszej biżuterii. To kreacja gra tutaj pierwsze skrzypce. postaw na buty ze skóry licowej lub zamszu.

Jaki wybrać kolor butów do czerwonej sukienki?

Ponadczasowym klasykiem jest zestawienie ognistej czerwieni z czernią. Kobieta w takim duecie zdecydowanie przyciąga wzrok, niezależnie od tego, czy jest blondynką, brunetką, czy szatynką.

Zastanawiasz się, czy do czerwonej sukienki założyć czerwone buty damskie? Odpuść sobie. Najnowsze trendy modowe zmierzają w kierunku łączenia kolorów. Zakładając wszystkie elementy garderoby w jednej barwie zginiesz w niej. Bądź wyrazista, oryginalna, wyjątkowa. Baw się kolorami, zestawiaj je, nie bój się nawet odważnych połączeń.

Czerwona kreacja wieczorowa będzie dobrze wyglądała ze złotymi butami i złoto-czarną torebką. Do casualowej sukienki do pracy możesz włożyć granatowe baleriny lub pudrowo różowe czółenka. Jeśli sukienka ma luźny, sportowy charakter, może się dobrze prezentować w zestawieniu z czarną, krótką ramoneską, białymi sneakersami na grubej podeszwie lub tradycyjnymi trampkami.

Wśród bardzo bezpiecznych i popularnych propozycji dodatków, jest srebro oraz złoto. Pamiętaj jednak, że buty damskie nie muszą być w tym samym kolorze, co torebka. Powinny współgrać ze sobą, lecz nie ma obowiązku idealnego dopasowywania ich.

O czym musisz pamiętać wybierając dodatki do czerwonej sukienki?

Czerwień jest bardzo wyrazistym kolorem, lecz doskonale wpisuje się w najnowsze modowe trendy. Dążenie do zabawy kolorami sprawia, że z pomocą tej ognistej barwy można uzyskać bardzo ciekawe stylizacje. Uwielbiają je kobiety pewne siebie, które lubią zwracać na siebie uwagę. Chętnie jednak sięgają po nie również nieco skromniejsze panie. W czerwonej kreacji czują się atrakcyjnie i bardzo kobieco, rośnie ich poczucie siły. Bardzo ważne jednak jest odpowiednie dobranie dodatków, by nie przesadzić. Postaw maksymalnie na 2 kolory, z których jeden musi być stonowany. Do czerwieni możesz włączyć złoto lub srebro z granatem, czy np. beż z pudrowym różem.

Jeżeli sukienka jest bardzo strojna, w takim przypadku powinnaś odpuścić sobie dodatki, które mocno rzucają się w oczy. W przypadku skromnej sukienki, możesz ją mocniej podkreślić ciekawym obuwiem, większą biżuterią. Nie bez znaczenia jest też makijaż, jaki nałożysz. Zrezygnuj z kolorów. Na wieczór najlepiej będzie wyglądać smoky eye lub tylko delikatnie podkreślone oko kredką i wytuszowane rzęsy.