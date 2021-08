Jakie funkcje powinien mieć zegarek sportowy?

Zegarek sportowy z GPS – zbieramy pokonane kilometry!

Nie trzeba być zawodowym biegaczem, aby codziennie czerpać radość z nowych tras i coraz dłuższych dystansów. Jednak bez wysokiej jakości zegarka sportowego z GPS damskiego lub męskiego, trudno ocenić dokładną drogę, jaką pokonamy podczas treningu. Dlatego wybór sportowego smartwatcha z funkcją lokalizacji, to prawdziwy must have dla każdego miłośnika biegania czy jazdy na rowerze. Dzięki temu udogodnieniu, nie tylko możemy sprawdzić ilość pokonanych kilometrów, ale także sprawdzić obraz przebytej trasy. Może to być przydatne, jeśli postanowimy ponownie ją wykonać.