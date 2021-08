Jakie są rodzaje soczewek kontaktowych?

Jak dostosować soczewki dla siebie?

Wiele rodzajów soczewek gwarantuje dopasowanie ich według indywidualnych potrzeb. Najpopularniejsze są soczewki miesięczne i jednodniowe. Przy zakupie należy zwracać uwagę także na tryb noszenia, do jakiego są przystosowane, najczęściej jest to tryb dzienny (do 12 godzin), czyli soczewki zakłada się rano, a ściąga wieczorem, ale można zdecydować się na soczewki przeznaczone do noszenia w trybie dzień i noc, w wypadku soczewek całodobowych. Te ostatnie świetnie sprawdzają się osobom, które pracują na nocne zmiany, np. pielęgniarkom, lekarzom, kierowcom czy handlowcom lub studentom i uczniom – można je nosić bez ściągania bez przerwy do 30 dni i nocy. Jednak w przypadku korzystania z soczewek całodobowych niezwykle ważne jest zachowanie higieny: unikanie kontaktu z wodą, uważanie przy wykonywaniu makijażu, by nie osiadły na niej żadne kosmetyki itd. Specjaliści zalecają zdejmowanie soczewek całodobowych raz na kilka dni, aby oczy mogły odpocząć. Soczewki dwutygodniowe także są ciekawym rozwiązaniem – są one pomiędzy soczewkami jednodniowymi a miesięcznymi, bo z jednej strony dają każdorazowe uczucie „świeżości”, a z drugiej wystarczają na dłużej. Natomiast jeśli regularnie uprawiacie sporty wodne, męczą was sezonowe alergie lub jesteście początkujący – tu najlepiej sprawdzą się soczewki jednodniowe.