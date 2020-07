WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda Artykuł Sponsorowany 1 godzinę temu Jakie spodnie do damskiej białej koszuli lnianej? Biała koszula lniana to jeden z podstawowych elementów garderoby, który powinien znaleźć się w damskiej szafie. To absolutny must have, jeśli chodzi casualowy i półoficjalny styl. Niewątpliwą zaletą białej koszuli z lnu jest to, że można ją z sukcesem połączyć z wieloma innymi ubraniami, np. chinosami czy rurkami. Sprawdź nasze propozycje na to, jakie spodnie do damskiej białej koszuli lnianej stworzą z nią modny zestaw. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Artykuł sponsorowany Wólczanka Biała lniana koszula i jeansy - codzienny luz Do codziennego, luźnego stylu, koszula damska lniana świetnie sprawdzi się w parze z Twoimi ulubionymi jeansami. Aby osiągnąć pożądany efekt swobodnego ubioru wystarczy, że włożysz przednią część koszuli w spodnie. Jeśli chcesz, możesz także ją związać, co pozwoli na spersonalizowanie kreacji. W przypadku bardziej dopasowanych jeansów, czy tych z wysokim stanem, damska biała koszula lniana to także dobry wybór - z powodzeniem można ją nosić wkasaną lub na zewnątrz. Jeśli chodzi o tę pierwszą opcję, pamiętaj o odpowiedniej długości. Za krótka koszula może wypadać przy poruszaniu się. Czarne bawełniane spodnie i biała koszula lniana - na formalne spotkania Gdy czeka nas spotkanie wymagające formalnego wyglądu, a jednocześnie chcemy czuć się komfortowo, możemy wykorzystać spodnie damskie w kolorze czarnym razem z dobrze dopasowaną białą koszulą z lnu. Sprawdzą się tu np. popularne chinosy i góra z klasycznym kołnierzem w kształcie litery V. Bardziej swobodny zamiennik może stanowić kokarda. Szczególnie polecane są stosunkowo szerokie nogawki oraz krój koszuli slim fit. W tym przypadku wręcz wskazane są dodatki - nie należy jednak z nimi przesadzać. Para minimalistycznych kolczyków czy dyskretna bransoletka sprytnie “podkręcą” strój. Można go także uzupełnić o marynarkę lub rozpinany sweter, co wzmocni wrażenie schludnej kreacji. Damska biała lniana koszula i szorty - idealne na spacer po plaży Kolejny zestaw, który obroni się szczególnie w trakcie letnich wakacji, to damska koszula lniana i szorty. Góra powinna być odpowiednio luźna, aby zapewnić najlepszy wygląd. Ma to też znaczenie praktyczne, ponieważ zapewnia przewiew. Dodatkowo biel ochrania przed szkodliwym promieniowaniem UV, co jest ważne zwłaszcza w gorące i słoneczne dni. Białą lnianą koszulę w rozmiarze oversize można także wykorzystać jako okrycie wierzchnie na plaży. Wystarczy, że założysz ją na swój strój kąpielowy. Do tego modne okulary i słomkowy kapelusz lub luźno związane włosy. W ten sposób stworzysz wizerunek dziewczyny surfera, idealny na parne popołudnie na plaży. Koszula z lnu i ekoskóra - rockowy sznyt Odważny, ale jednocześnie elegancki wygląd zapewnia połączenie damskiej białej koszuli lnianej oversize z dopasowanymi spodniami z ekoskóry. Aby dodać zadziorności, warto podwinąć rękawy i rozpiąć górne guziki. Całość możesz uzupełnić o ćwiekowane bransoletki i ulubiony wisiorek. Jeśli chodzi o buty dla spodni z ekoskóry i koszuli lnianej oversize, to sprawdzą się klasyczne trampki do kostki lub buty na szpilkach. Jako zwieńczenie stroju warto też dodać okulary typu aviator. Spodnie do damskiej białej koszuli lnianej - garść porad Pomimo wcześniej zaprezentowanych propozycji na połączenie spodni z białą koszulą lnianą warto pamiętać, że nie każda z nich będzie całkowicie pasować do danej sylwetki i budowy ciała. Warto więc pamiętać o ogólnych zasadach przy doborze spodni. Ogólnie rzecz biorąc, kontrast między kolorami optycznie skraca sylwetkę, monochromatyzm wręcz odwrotnie. Dlatego też, jeśli jesteś stosunkowo niska, powinnaś pamiętać o stosowaniu do białej koszuli lnianej spodni o jasnych odcieniach. Gdy natura nie poskąpiła nam wzrostu, a zależy nam na dobrym wyglądzie, z powodzeniem możemy założyć czarne spodnie do góry w bieli. Podobna zasada występuje w przypadku szerokości nogawek. Mocno dopasowane spodnie wraz z białą koszulą lnianą wyszczuplają. Dlatego też do bardzo szczupłych i smukłych sylwetek lepiej zastosować stosunkowo szerokie nogawki. Jak wiadomo, teoria a praktyka to dwie różne rzeczy. Może więc się zdarzyć, że nieprzestrzeganie tych zasad poskutkuje zadowalającym efektem. Warto więc sprawdzić wszelkie warianty i przekonać się na własnej skórze. Artykuł sponsorowany Wólczanka Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze