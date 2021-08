Jakie suplementy warto stosować po antybiotykoterapii?

Niestety czasem w wyniku zbyt częstego bądź zbyt długiego przyjmowania antybiotyków, a także w wyniku innych okoliczności, mogą pojawić się rozmaite dolegliwości uboczne, jak np. pogorszenie nastroju czy ogólne osłabienie. Czasem również pojawia się utrata apetytu, a także biegunka. To właśnie z jej powodu może dojść z kolei do zaburzeń w mikroflorze jelitowej – a to tu bytują probiotyki, które odpowiadają m.in. za wspieranie prawidłowej pracy układu trawiennego.