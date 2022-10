Jakie witaminy warto suplementować jesienią? Poznaj prosty sposób na zdrowie

Jakie witaminy suplementować jesienią? Najlepsze propozycje

Suplementacja witamin jesienią to dobry pomysł, niemniej do jego realizacji warto dobrze się przygotować, tj. wykonać badania poziomu poszczególnych witamin w organizmie. Ich wynik pomoże we wskazaniu ewentualnych niedoborów i dostosowaniu odpowiedniej dawki danej witaminy. Prawdopodobnie jesienną dietę będziesz musiał uzupełnić o witaminy możliwe do kupienia m.in. w ofercie Dr. Max Drogeria: