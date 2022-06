Jakie zabawki wziąć dla dziecka na plażę?

Zwijane silikonowe wiaderko

Tradycyjne wiaderko jest świetne, ale dziś ma nie lada konkurencję! Niezwykłe, silikonowe zwijane wiaderko, jest poręczne i pakowne - można je bez problemu spakować i zabrać ze sobą wszędzie; z pewnością docenią je Ci, którzy mają kwatery nieco dalej oddalone od plaży. Wiaderko to nieodzowny element zabawy małego plażowicza: nadaje się do zabaw w piasku i wodzie, jest łatwe w utrzymaniu czystości. Wybieraj wiaderka i zabawki, które są wykonane z bezpiecznego i przyjaznego dla dzieci silikonu, np tego, jaki stosuje się do produkcji opakowań żywności.