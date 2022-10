Jakie zabiegi wybrać, by poczuć się jak najlepsza wersja siebie? Kosmetolożki Leo Beauty Clinic polecają swoje ulubione!

Po letnich miesiącach skóra wymaga intensywnej regeneracji. Nadmierna ekspozycja na słońce, a także wiatr i woda morska mogły doprowadzić do mikrouszkodzeń – z pozoru są niewidoczne, ale z czasem mogą prowadzić do utraty jędrności, powstania przebarwień i zmarszczek. Jak temu zapobiec? Nie ma wątpliwości, że podstawą młodego wyglądu jest odpowiednia dieta czy stosowanie dobrych kosmetyków. Jednak z wiekiem zaczynamy zauważać, że to nie wystarcza. Potrzeba czegoś silniejszego, co da natychmiastowy efekt.