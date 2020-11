WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Jakie żelazko dla rodziny z dzieckiem? Gdy w domu pojawia się nowy członek rodziny, zmieniają się nasze dotychczasowe nawyki. Również te dotyczące tak z pozoru błahych spraw, jak prasowanie. Nagle okazuje się, jak wiele rzeczy trzeba uprasować i jak dużo czasu tracimy, stojąc przy żelazku. Młody człowiek poznaje świat całym sobą i generuje ogromną ilość prania i prasowania. Aby dobrze się rozwijał, wymaga też naszej uwagi i zaangażowania, więc czas, który możemy przeznaczyć na prasowanie drastycznie się kurczy. Jak poradzić sobie z rosnącymi stosami odzieży czekającej na uprasowanie? Zamiast zarywać noce, wymień dotychczasowe żelazko na żelazko z generatorem pary. Czas przeznaczany na prasowanie skróci się nawet o połowę. Żelazko z generatorem pary – gdy prasujesz dużo i często Nawet jeśli przez długi czas mieliśmy dość nonszalanckie podejście do prasowania, uznając, że odzież sama się wygładzi podczas noszenia, z chwilą, gdy na domowym pokładzie pojawia się nowy członek rodziny, nasze podejście z reguły zmienia się całkowicie. Staramy się zapewnić dziecku maksimum bezpieczeństwa i radości – również dbając o to, żeby wszystkie ubranka były higienicznie czyste, gładkie i miękkie. Z biegiem czasu staramy się wyśrodkować – co trzeba, a czego nie trzeba prasować, ale mimo wprowadzonych ograniczeń, górki ubrań czekających na uprasowanie systematycznie rosną. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego żelazka, które najszybciej poradzi sobie z różnymi typami ubrań – od delikatnych, koronkowych, zdobionych cekinami, po najbardziej wymagające, jak pościel czy zasłony. Gdy prasujemy dużo i często, najlepszym wyborem jest dobre żelazko z generatorem pary. Najlepsze żelazko do zadań specjalnych Żelazko z generatorem pary, podobnie jak klasyczne żelazko parowe, wykorzystuje do pracy gorącą parę wodną. O ile jednak w żelazku parowym pełni ona funkcję pomocniczą (główne role odgrywają gorąca temperatura i ciężar stopy), o tyle w żelazku z generatorem pary jej rola jest kluczowa. Wysokie ciśnienie i silny wyrzut gorącej pary, utrzymujący się na stałym poziomie, przesądzają o jakości i szybkości prasowania, i zapewniają perfekcyjne rezultaty na wszystkich rodzajach tkanin, nawet tych najbardziej delikatnych (jedwab, satyna) i wymagających (len, bawełna). Jak działa żelazko z generatorem pary? Żelazko z generatorem pary jest lżejsze od tradycyjnego, bo nie ma wbudowanego zbiornika na wodę, ale korzysta z zewnętrznej stacji parowej o dużej pojemności. Podczas pracy urządzenia, woda podgrzewana w zewnętrznym bojlerze zamienia się w parę i przez gruby przewód pompowana jest do żelazka. Stamtąd, przez otwory umieszczone w stopie urządzenia, wypuszczana jest na materiał. Ze względu na to, że para może być wydmuchiwana bezustannie, z jednakowo dużą siłą, prasowanie przebiega bardzo sprawnie i niemal bezwysiłkowo (przy większych zagnieceniach przydaje się dodatkowy, silniejszy wyrzut pary, który szybko rozprawia się z wszelkimi niedoskonałościami). Duża ilość pary pod ciśnieniem błyskawicznie przenika tkaninę i prasuje ją jednocześnie po obu stronach, co pozwala skrócić czas przeznaczany na prasowanie nawet o połowę. Precyzyjne prasowanie Dobre żelazka z generatorem pary nie tylko szybko i skutecznie radzą sobie nawet z dużymi zagnieceniami, ale też są bardzo precyzyjne – z łatwością docierają do trudno dostępnych miejsc, jak plisy, falbany czy przestrzenie między guzikami niemowlęcych śpioszków. Praca jest tym efektywniejsza, im więcej otworów na parę umieszczono w stopie żelazka. Na przykład żelazka Braun CareStyle 7 posiadają otwory rozmieszczone w trzech strefach (również na czubku stopy), dlatego bez trudu docierają w ciężko dostępne obszary ubrań. Ochrona materiału i prasowanie w pionie Gorąca para tak dobrze radzi sobie z wszelkimi zagnieceniami materiału, że wielokrotne przesuwanie stopą żelazka po tkaninie nie jest konieczne – czasem wystarczy tylko jeden płynny ruch. Mniejsze tarcie żelazka o materiał zwiększa żywotność ubrań i zapobiega powstawaniu nieestetycznych wyświeceń na tkaninach. Co więcej, żelazko z generatorem pary może prasować ubrania również w pionie – bez konieczności przykładania stopy urządzenia do powierzchni tkaniny. Ten sposób sprawdza się szczególnie dobrze, gdy chcemy np. wygładzić sukienkę wyciągniętą z szafy albo odświeżyć kurtki czy płaszcze podczas sezonowej wymiany odzieży. Gorąca para wykazuje też właściwości bakteriobójcze, dlatego można jej użyć do dezynfekcji ubranek, pościeli dziecięcej, a nawet pluszaków, zwłaszcza jeśli dziecko albo inny domownik są alergikami. materiały partnera (materiały partnera) Jakie funkcje powinno mieć dobre żelazko z generatorem pary? Wybór dostępnych na rynku żelazek z generatorem pary jest ogromny. Biorąc pod uwagę koszty urządzenia (wyższe niż w przypadku klasycznego żelazka parowego), warto dokładnie przeanalizować konkretne modele i wybrać taki, który nie tylko zdecydowanie usprawni proces prasowania, ale też będzie nam służyć przez długie lata. Jakie funkcje powinno mieć najlepsze żelazko z generatorem pary? Na co zwrócić uwagę przy zakupie? · Kształt stopy– ważne, by umożliwiał płynne manewrowanie po tkaninie (w przód i w tył), aby prasowanie było jeszcze szybsze; ścięte i zaokrąglone krawędzie pomagają w bezwysiłkowym prasowaniu trudno dostępnych miejsc (np. wokół guzików i zamków). Świetnie sprawdzi się tu opatentowana technologia 3D FreeGlide w żelazkach Braun CareStyle 7, która umożliwia manewry we wszystkich kierunkach i na każdej tkaninie; · Szybkie nagrzewanie stopy – aby jak najszybciej rozpocząć prasowanie. Najlepsze żelazka z generatorem pary, jak Braun CareStyle 7, są gotowe do pracy już po 2 minutach od włączenia; · Automatycznie ustawiana temperatura, dopasowana do wymagań materiałów, które prasujemy (nawet tych najbardziej delikatnych) – przydaje się, gdy prasujemy różne tkaniny i pozwala ochronić je przed przypaleniem; prasując różne rodzaje materiałów nie musimy czekać na nagrzanie lub schłodzenie stopy, co pozwala zaoszczędzić cenny czas – w przypadku Braun CareStyle 7 za tę funkcjonalność odpowiada opcja iCare; · Dodatkowe tryby pracy, dedykowane najdelikatniejszym i najgrubszym materiałom, jak tryby Eco i Turbo w Braun CareStyle 7: · Tryb Eco – zapewnia ustawienie optymalnej temperatury dla delikatnych tkanin, jak jedwab, satyna czy materiały syntetyczne, a przy tym pozwala zaoszczędzić nawet 60% energii elektrycznej podczas prasowania; · Tryb Turbo – ułatwia prasowanie nawet najgrubszych i najbardziej wymagających materiałów, jak len czy jeans. Jest też zbawienny dla alergików, ponieważ dzięki naprawdę wysokiej temperaturze (do 190°C) pozwala usunąć nawet do 99,9% bakterii znajdujących się na tkaninach; · Pojemny zbiornik na wodę – im większy, tym rzadziej musimy uzupełniać wodę, w żelazkach Braun są to aż 2 litry; · System automatycznego wyłączania – chroni ubrania przed przypaleniem i pomaga zaoszczędzić energię; żelazko wyłącza się automatycznie po kilku minutach bezczynności, więc jeśli w pośpiechu zapomnimy je wyłączyć, nie stanie się nic złego. W żelazkach Braun o bezpieczeństwo dba opcja Auto-off; · System odkamieniania – dzięki któremu do żelazka można wlać po prostu wodę z kranu; ważne, aby system odwapniania był intuicyjny i szybki i nie wymagał dodatkowych działań, jak potrząsanie stacją pary czy wypłukiwanie wody z bojlera. W najlepszych żelazkach z generatorem pary, jak Braun CareStyle 7 , proces odkamieniania trwa niecałe 60 sekund i nie wymaga żadnego wkładu pracy, a po oczyszczeniu urządzenia wystarczy tylko otworzyć specjalną szufladę z lejkiem i wylać wodę; · Blokada kapania – chroni tkaniny przed zachlapaniem; zaawansowane żelazka z generatorem pary zapobiegają dystrybucji wody do momentu, aż urządzenie całkowicie się nagrzeje, co pozwala całkowicie wyeliminować problem kapania wody z żelazka. Dla rodziny z dzieckiem, generującej dużo prania i prasowania, żelazko z generatorem pary jest prawdziwym wybawieniem. Pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i energii, a prasowanie staje się przyjemniejsze, bo nie wymaga wysiłku. Żelazko takie jest też bardzo wszechstronne, pozwalając odświeżyć tkaniny bez ich prania, czy też odkazić parą elementy nienadające się do pralki (np. materac dziecka, niektóre zimowe ubranka). To inwestycja, która się opłaca. 