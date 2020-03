Janusz Korwin-Mikke na wideokonferencji. W tle portret papieża

Członkowie koła Konfederacji zdecydowali się spotkać przy jednym stole. Co prawda niektórzy założyli na twarz maseczki, jednak na zdjęciu widać, że zalecona odległość między każdą z osób nie została zachowana. Jedyną osobą, która zastosowała się do zaleceń był Janusz Korwin-Mikke. Polityk połączył się z kolegami za pośrednictwem wideoczatu. Nic dziwnego, w końcu ma on 77 lat i jest w grupie podwyższonego ryzyka.