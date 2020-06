Japońska pielęgnacja. Czy znasz taką niezwykłą metodę pielęgnacji twarzy?

Choć japońska pielęgnacja twarzy nie jest niczym nowym, warto jej się przyjrzeć uważniej, ponieważ wiele osób błędnie utożsamia ją z koreańską. Co prawda obie pochodzą z Azji, ale oznaczają zupełnie dwa różne typy podejścia. W japońskiej pielęgnacji twarzy większy nacisk kładzie się na masaż twarzy , którego celem jest zlikwidowanie zmęczenia skóry.

Japońska pielęgnacja twarzy – dwuetapowe oczyszczanie

Japonki korzystają z dwuetapowego sposobu na oczyszczanie twarzy. Bardzo ważnym elementem w japońskiej pielęgnacji twarzy jest skuteczny demakijaż, ponieważ dopiero wtedy skóra jest przygotowana do dalszych etapów. Najczęściej do oczyszczania używane są sprawdzone olejki, płyn micelarny czy wodny żel do mycia twarzy. W japońskiej pielęgnacji stawia się na masowanie okrężnymi ruchami, aby pobudzić mikrokrążenie skóry.