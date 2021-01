Japoński sposób na naturalnie piękne włosy

Zachodnia pielęgnacja opiera się na naprawianiu szkód – regeneracji uszkodzonych włosów bogatymi odżywkami i szamponami. Tymczasem Japonki dbają o skórę głowy, kondycję naskórka, którego wytworem są mieszki włosowe i co za tym idzie same włosy. Gdy mieszki włosowe mają prawidłowa budowę i są odpowiednio zasilane substancjami odżywczymi, produkują włosy lepszej jakości – grubsze, bardziej elastyczne, lepiej ukorzenione i uniesione u nasady. Takie włosy także mają wydłużoną fazę wzrostu. Tradycyjną metodą przywracania równowagi skórze głowy jest stosowanie specjalnych toników bazujących na wyciągach ziołowych. Te zaś dobiera się odpowiednio do potrzeb. Innego preparatu wymaga przetłuszczająca się skóra ze skłonnością do łupieżu, a innego np. skóra starzejąca się, w której słaba jakość kolagenu i wrażliwość na androgeny wpływa na miniaturyzację mieszków włosowych, co sprawia, że włosy stają się coraz cieńsze i wypadają, niekiedy nawet trwale (łysienie), bo zdeformowany mieszek nie jest w stanie wytworzyć nowej łodyżki.