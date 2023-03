Jedno urządzenie do wielu powierzchni – Parownica Kärcher SC5 EasyFix

W kuchni parownicę wykorzystamy do wyczyszczenia wszystkich sprzętów AGD - świetnie sprawdzi się do płyt grzewczych i kuchenek indukcyjnych, poradzi sobie z wnętrzem piekarnika oraz okapem. W sypialni odświeży materac, a przy użyciu dołączonego żelazka parowego wygładzi również firanki czy zasłony oraz pozwoli na sprawne wyprasowanie pościeli. Będzie niezastąpiona przy remoncie - można jej użyć do zrywania tapet, co jest nieoczywistym zastosowaniem. Dowodzi to, że w używaniu nowoczesnego sprzętu jakim jest parownica, ogranicza nas tak naprawdę tylko nasza wyobraźnia, ponieważ możemy użyć jej do niemal każdej powierzchni, która jest w stanie znieść wyższe temperatury i odrobinę wilgoci.