Jedziesz na wakacje? Zostaw psa u Petsittera

Petsitterzy oferują indywidualne podejście do swoich podopiecznych. Są w stanie w pełni skupić się na potrzebach konkretnego psa i poświęcić mu swoją całą uwagę. Mogą też zajmować się psem w miejscu jego zamieszkania, dzięki czemu nie jest on narażony na stres związany ze zmianą otoczenia. Opiekunowie, którzy proponują opiekę nad zwierzęciem u siebie, są natomiast w stanie zapewnić mu znacznie bardziej kameralną atmosferę niż hotel. Pies jest tam traktowany jak jeden z domowników – może do woli wylegiwać się na łóżku i liczyć na czułe głaskanie. Takie wakacje to najlepsza opcja niemal dla każdego psa.