WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera rodzina + 3 prawnikproblemy rodzinnedługi 3 godziny temu Jego długi to nasz wspólny problem. Pomoc znaleźliśmy w nieoczekiwanym miejscu… Historia jakich w naszym kraju wiele. On, mąż idealny, kochający, dobry i dbający o rodzinę. Ona, zatroskana o to, żeby w domu zawsze panowało ciepło domowego ogniska. Pod przykryciem ideału jednak kryją się ludzkie dramaty i życiowe tragedie. Długi w życiu mogą zniszczyć bardzo wiele. Szczególnie, jeśli on je przed Tobą ukrywa i nie mówi całej prawdy… Podziel się (Materiały prasowe) Nowe mieszkanie, drogi samochód, zagraniczne wakacje co najmniej dwa razy do roku. Kiedy odkryła jego tajemnicę na rozmowy było już za późno. Pojawiła się gorycz porażki, zawiedzenie, utrata stabilizacji. Czy z takiej życiowej sytuacji można wyjść znowu na prostą i zacząć wszystko od nowa? Jak się okazuje, życie potrafi dać solidnego kopa, ale też postawić na naszej drodze ludzi, którzy wyciągną pomocną dłoń… Poznajcie historię Basi z Warszawy, która przeszłą przez traumę życia z długami. Redakcja: Jak wyglądało Wasze życie zanim odkryłaś długi Piotrka? Basia: Minęło już kilka lat od tego czasu, ale dalej ciężko mi o tym mówić. Miałam wszystko czego chciałam. Mój mąż pracował w dobrej firmie. Kiedy chodziliśmy na zakupy nie patrzyłam na ceny, a rzeczy brałam z górnej półki. Podobnie było z ubraniami. Zakupy w sieciówce? Nigdy. Zawsze firmowe i najlepiej takie, na które nie mogło sobie pozwolić większość moich znajomych. Kiedy dowiedziałam się, że moje życie to jeden wielki miraż popadłam w depresję. Nie wiedziałam jak się zachować. Poczułam się tak, jakbym spadała w dół i nie było miejsca, w którym mogłabym się zatrzymać. Kiedy odkryłaś, że może w Waszym życiu jest coś nie tak?

Tak jak wspomniałam, było to kilka lat temu. Tego dnia zostałam w domu, ponieważ źle się czułam. Dzieci poszły do szkoły, a Piotrek do pracy. Kiedy oglądałam telewizję i popijałam sobie ciepłą herbatę usłyszałam dzwonek do drzwi. Pomyślałam, że pewnie kurier, bo jak zwykle zamawiałam dużo niepotrzebnych rzeczy. Jednak tym razem to nie był kurier a listonosz. Zobaczyłam, że w ręku trzyma list z sądu. Mówi do mnie, że to polecony do męża. Oczywiście odebrałam. Otworzyłaś?

Niestety ciekawość była większa. Wiem, że powinnam poczekać na Piotrka, ale nie mogłam wytrzymać. Natychmiast rozerwałam kopertę, a w niej jakiś stos pism. Pamiętam do dzisiaj, że był sądowy nakaz zapłaty i pozew. Było tam napisane, że Piotrek musi zapłacić jakiejś nieznanej mi firmie ponad 70.000 zł. Do tego jakieś odsetki, koszty… Co zrobiłaś? Zadzwoniłaś do Piotrka?

Szczerze? Tak mnie zamurowało, że chyba wyzdrowiałam w ciągu 2 minut. Zadzwoniłam natychmiast do Piotrka, żeby wytłumaczył mi co to jest? Przecież my nie mamy żadnych długów. Wszystko płacimy na bieżąco. Skąd u nas jakieś pisma z sądów? Skąd jakieś chwilówki? Przecież to było tak nierealne. Nie mogłam uwierzyć w to, że to nie jest zwykła pomyłka. I co? Dodzwoniłaś się do niego? Co powiedział?

Nie, tego dnia miał ważne spotkanie w pracy. Nie mógł odebrać. Kiedy ochłonęłam, to pomyślałam, że będzie lepiej, kiedy porozmawiamy jak wróci z pracy. Dzieci ze szkoły miały zostać odebrane przez moich rodziców. Zadzwoniłam tylko do mamy, żeby zabrali je do siebie, a my je odbierzemy później. Oczywiście mama przystała na moją prośbę. Czekałam kilka godzin na powrót Piotrka. W końcu się doczekałam… Zaczęło się nerwowo?

Nie, ja naprawdę myślałam, że to wszystko to jedna wielka pomyłka. Myślałam, że nie mamy żadnych długów, a moje życie to piękna historia. Jak zaczęłaś rozmowę?

Spokojnie. Pokazałam Piotrkowi pismo, które przyszło z sądu. Sądziłam, że zacznie mnie uspokajać. Powie, że to wszystko co tam jest napisane to bzdury i razem spokojnie zjemy kolację i pojedziemy po dzieci. Jak rozumiem, spokojnego wieczoru nie było?

Kiedy zobaczył list z sądu i do tego otworzony natychmiast zadał mi pytanie czy czytałam wszystko co było w środku. Powiedziałam, że tak, że jest tam jakieś pismo sądowe, które nakazuje mu zapłatę ponad 70.000 zł. Zapytała, czy ma mi coś do powiedzenia. Kiedy zamilkł zapytałam po raz drugi. Okazało się, że to pismo to dopiero początek naszych problemów… To znaczy? Ukrywał przed Tobą inne listy i długi?

Tak można powiedzieć, ale nie do końca. Ta sprawa była pierwszą, która wylądowała w sądzie. Po kilkudziesięciu minutach Piotrek przyznał mi się, że od co najmniej kilku miesięcy zaciąga kredyty w bankach i chwilówkach… Myślałam, że żartuje sobie ze mnie. Przecież nie potrzebujemy tych wszystkich kredytów i pożyczek - odpowiedziałam. Jak się jednak okazało byłam oszukiwana przez własnego męża! Kilka miesięcy temu Piotrek stracił pracę, do której myślałam, że codziennie chodził. Zarabiał tam kilkanaście tysięcy złotych na miesiąc. Nic nie wiedziałam o całej sytuacji. Zapewniał mnie, że to dla mojego dobra nic nie mówił. Nie chciał mnie martwić. Byłam na niego wściekła, ale jednocześnie czułam, że robił to dla mnie i dzieci. Chciał nas chronić przed tym wszystkim. Nie udało się. Jednak w jaki sposób to przed Tobą ukrywał tyle czasu?

Jak stracił pracę to zaczął natychmiast szukać nowego zajęcia. I znalazł je bardzo szybko. Jednak poniżej swoich kwalifikacji i za dużo mniejsze pieniądze. Nawet się nie zorientowałam, że jest coś nie tak. Wychodził z domu o tych samych godzinach co zawsze. Wracał też w podobnej porze. Nie dawał żadnych oznak tego, że znaleźliśmy się w trudnej sytuacji. Na co wobec tego liczył nie mówiąc Ci o całej sytuacji?

Powiedział mi, że nie chciał mnie i dzieci obarczać problemami finansowymi. Piotrek już od młodych lat świetnie sobie radził. Wśród swoich kolegów zawsze wypadał wybitnie. To w sumie bardzo mi imponowało. Myślę, że nie chciał przyznać się do porażki. Ukrywał wszystkie problemy przede mną licząc na to, że za chwilę znajdzie dobrze płatną pracę i wszystko wróci do normy. Ale nie wróciło…

Niestety, zapas gotówki, który miał szybko zaczął topnieć. Spłacaliśmy kredyt na duże mieszkanie w Warszawie. Do tego samochód na kredyt i wakacje, obowiązkowo nie mniej niż 2 razy do roku i to w ciepłych krajach. Ponadto dzieci chodziły do prywatnych szkół, a my żyliśmy na wysokim poziomie. Kiedy zaczynało brakować mu pieniędzy po prostu poszedł do banku i wziął pierwszy kredyt. Myślał, że karta się do niego uśmiechnie i szybko znajdzie pracę i spłaci te długi. Nic jednak bardziej mylnego. Popadł w zadłużenie?

Mało tego, on wpadł w spiralę zadłużenia. Brał kredyty w bankach, a później w chwilówkach, kiedy banki już mu odmawiały. Potem kredyty konsolidacyjne na spłatę tych poprzednich kredytów i pożyczek. Tyle tego było, że jak usiedliśmy to…. Co takiego? Aż tyle tego było?

Kredytów i pożyczek w bankach i chwilówkach naliczyliśmy kilkanaście! Całkowita kwota do zapłaty to ponad 200.000 zł. Nie mogę w to uwierzyć do dnia dzisiejszego, że mój Piotrek, taki zaradny i rozsądny życiowo mężczyzna dał się tak wplątać w lichwiarskie sidła. Nie mogę sobie wybaczyć, że nie zauważyłam nic wcześniej, że on też tak wszystko skrzętnie ukrywał. Doszłam jednak do wniosku, że nie poddamy się. Jego długi, to przecież nasz wspólny problem. Jak radzicie sobie z tymi problemami?

W momencie otrzymania pisma z sądu mieliśmy tylko 2 tygodnie na działanie. Trzeba było złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Weszliśmy oboje na Internet i zaczęliśmy szukać jakiejś dobrej, fachowej, ale jednocześnie niedrogiej pomocy. Okazało się, że jest jedna firma, którą poleca wiele osób. Zrobiliśmy jeszcze szybkie rozpytania na forach internetowych i zaczęliśmy współpracę. I jak układa się współpraca? Jest szansa na rozwiązanie problemów?

Pomaga nam prawnik z Kancelarii EUROLEGE (red. www.darmowyprawnik.eu ). Ich firma, prowadzona z resztą przez fundację była świetnym wyborem. Wszystkie nasze sprawy załatwialiśmy i załatwiamy przez Internet. Nie musimy wychodzić z domu. Liczyliśmy się i nadal liczymy z każdym groszem. A ceny mają dużo niższe niż tradycyjne kancelarie prawne, nawet kilkukrotnie niższe. Bardzo nam pomogli. Czujemy się pewnie. Jedną sprawę już nam wygrali z chwilówką, która chciała drugie tyle co Piotrek wziął do ręki. To były lichwiarskie warunki! Wyrok mieliśmy oddalający w całości, a więc Piotrek nic nie musiał płacić. Teraz czekają nas jeszcze procesy z bankami, firmami windykacyjnymi i pozostałymi chwilówkami. Nie poddajemy się i wierzymy, że po tych ciężkich doświadczeniach nastaną dla nas lepsze dni. I jak teraz wygląda Wasze życie?

Właściwie żyjemy dniem dzisiejszym. Przestaliśmy się zamartwiać sprawami sądowymi. Jak tylko coś przychodzi natychmiast piszemy do naszych prawników z EUROLEGE. Wszystko działa bez zarzutu. Piotrek znalazł już lepiej płatną pracę. Ja też zaczęłam brać więcej dodatkowych zleceń. Powoli wychodzimy na prostą, chociaż wiem, że zajmie nam to dużo czasu. Prawnicy wielokrotnie nam mówili, że nawet jeśli nie uda się wygrać spraw w całości i uzyskać pełnego oddłużenia, to możemy liczyć na zmniejszenie długów albo przynajmniej „wakacje” od spłaty kredytów. To dla nas ważne, ponieważ dzięki temu zyskujemy czas na zarabianie pieniędzy bez ryzyka postępowań komorniczych. Najbliższa rodzina wie o waszych problemach?

Tak, rodzice moi i Piotrka o wszystkim wiedzą. Na początku mieliśmy ciężko. Nie bardzo mogli zrozumieć całą sytuację. Jednak teraz są dla nas wielkim i nieocenionym wsparciem. Bardzo im za to dziękujemy, że nie pozostawili nas samych z tych wszystkim. Nie wiem jakbyśmy sobie sami poradzili. W takim razie życzę wiele szczęścia i powodzenia.

Asekuracyjnie powiem, że nie dziękuję, ale na pewno się przyda. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco 👍 Lubię to! na Facebooku