Jej mama jest pielęgniarką we Włoszech. "Bagatelizowanie postaw bezpieczeństwa to u nich norma" Aleksandra Kasprzyk Dąbrowska opisała w mediach społecznościowych sytuację swojej mamy, pielęgniarki, która obecnie przebywa we Włoszech. Dokładnie mieszka i pracuje w Lombardii - miejscu, w którym odnotowano najwięcej zgonów z powodu koronawirusa na świecie. "Do tej pory to miasto kojarzyło mi się z lotniskiem i tym, że w końcu zobaczę się z Mamą. Widok ciężarówek ze zmarłymi zmienia ten obraz w mojej głowie dosyć drastycznie" – napisała w mediach społecznościowych Aleksandra Kasprzyk Dąbrowska, która na Instagramie prowadzi profil o nazwie mishon_official. "Od początku obecności wirusa we Włoszech przekonywałam Mamę, że nie ma co się stresować. Trzeba zachować środki ostrożności i wszystko będzie dobrze. Namawiałam ją też żeby przyleciała do nas na jakiś czas" – kontynuowała swój wpis Aleksandra. W związku z tym, że mama autorki postu pracuje jako pielęgniarka, w jednej z dużych firm, powrót do kraju nie był możliwy. Kobieta teraz boi się o matkę, ponieważ jak podkreśla, "codziennie naraża swoje i zdrowie i życie, głównie z powodu zaniedbań współpracowników". Chodzą bez masek, rozmawiają z bliskiej odległości

"Strój, który widzicie na zdjęciu powinni nosić wszyscy, nosi głównie ona – informuje Aleksandra. Tłumaczy, że część współpracowników nie zakłada odzieży ochronnej, rękawiczek, masek. Ludzie rozmawiają, jak wynika z jej opisu, z bliskiej odległości i popełniają szereg zaniedbań. "Obserwując rozwój wypadków we Włoszech jestem przekonana, że to u nich norma. Bagatelizowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa zaprowadziło ten kraj na smutne, pierwsze miejsce pod względem umieralności na koronawirusa" - podsumowała autorka wpisu. Na koniec zaapelowała, aby dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. "Traktujcie sprawę poważnie i zostańcie w domach! Jeśli musicie pracować poza domem noście ubrania ochronne" - napisała. Przypomniała również, że zwierzęta nie zarażają koronawirusem. Koronawirus we Włoszech Do tej pory we Włoszech z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 3405 osób, to więcej jak w Chinach, gdzie odnotowano 3245 zgonów. W Lombardii, na północy Włoch, liczba zmarłych wzrosła w czwartek do 2168. Sytuacja w tym regionie jest najtrudniejsza. "Według najnowszych badań ponad 99 proc. ofiar koronawirusa we Włoszech zmagało się z innymi chorobami" - podaje Bloomberg .