Jemiol x Iceland – Kolekcja AW 22/23

JEMIOL to autorska wizja ubierania się projektanta Łukasza Jemioła, tworzona w Polsce już od 17 lat. Ubrania sygnowane jego nazwiskiem są synonimem jakości, klasy i ekskluzywności. Indywidualnie selekcjonowane przez projektanta materiały, które pochodzą z różnych zakątków świata, dbałość o detale, ale także technologiczna jakość –to atuty, które wyróżniają tę markę na polskim rynku. Jej DNA to klasyka z nutą nonszalancji. Zarówno kolekcje basic, jak i premium wciąż zaskakują niecodziennym podejściem do formy, ale i swoją prostotą. Są szeroko znane szczególnie z kunsztu łączenia funkcjonalności z estetyką, czyli komfortu i piękna.