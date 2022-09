Jenny Fairy Records – muzyczna kampania ulubionej marki influencerek na sezon jesień-zima 2022

Kampania osadzona w stylistyce y2k to zasługa francuskiego fotografa Nickolasa Lorieuxa. Do hiszpańskich nut kołyszą się światowe modelki: Olivia Vinten, Jordan Daniels, Janet Chinyere Jumbo, Vakare Steputyte. Do ich grona dołączyła również zmysłowa Paloma Elsesser. Ciałopozytywna modelka, która od kilku lat łamie stereotypy w świecie mody, jest doskonale znana z głośnych okładek "Vogue", jak i wybiegów Fendi, Lanvin czy Alexandra McQueena. Sensualny taniec uchwycił Alvaro Colom, który do tej pory odpowiadał za kampanie Louis Vuitton i Burberry.