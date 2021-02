Jeremy Scott znów projektuje dla marki Cybex!

Główną inspiracją projektanta byli nowocześni rodzice, którzy prowadzą aktywny i radosny tryb życia. Zasługują na design, który odzwierciedli ich osobowość i odważny styl. W nowej kolekcji Fashion PETTICOAT pojawiają się groszki w każdym rozmiarze. Legendarny hit Franka Sinatry - Polka Dots and Moonbeams, to doskonałe nawiązanie do tej kolekcji. Grochy pojawiają się w pop kulturze i świecie mody od ponad wieku. W kolekcji PETTICOAT, białe wzory prezentowane są na tle pięknej czerwonej tapicerki i z pewnością nie umkną niczyjej uwadze. Hipnotyzujący design sprawia, że spoglądając na produkt, za każdym razem pojawia się inny wzór. Wisienkę na torcie stanowi duża kokarda - wyraz czystej radości, który wywołuje uśmiech na twarzy i idealnie łączy się z całością ekskluzywnej kolekcji. Why? Because “everything is better with a bow on it!” W kolekcji PETTICOAT dostępne są: Siedzisko Spacerowe PRIAM i Gondola PRIAM LUX, Siedzisko Spacerowe MIOS i Gondola MIOS LUX oraz Fotelik samochodowy Z-i SIZE, który jednocześnie zapewnia najwyższe bezpieczeństwo podczas podróży