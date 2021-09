Jesień-zima 2021. Te buty będą w trendach sezonu!

Z futrzanym akcentem

Jednym z ulubionych trendów projektantów są buty obszyte futrem. W tym roku wypatrzyliśmy u Chanel oraz Miu Miu wyjątkowe botki i kozaki inspirowane śniegowcami. Tego rodzaju obuwie świetnie sprawdza się w trudnych warunkach atmosferycznych. Przykładem mogą być też wielozadaniowe, wsuwane śniegowce od Evy Minge, które wyróżniają się perfekcyjną ochroną stóp przed przemoknięciem, a do tego szybkością i łatwością zakładania. Tu liczy się przede wszystkim wygoda, ale to nie znaczy, że nie ma innych opcji. Jeśli wolimy obcas, wybierzmy futrzane botki z kolekcji New Italia – ich sznurowadła to nie tylko ozdoba, ale również praktyczny dodatek. Osoby pracujące w trybie zdalnym mogą sięgnąć po klapki albo wygodne baleriny – rzecz jasna obszyte futerkiem.