Jesienny hit instagramerek. Z czym nosić chunky boots?

Kardigan i legginsy

Chunky boots to sprytny sposób na to, by dodać sobie kilku centymetrów wzrostu, nie nosząc obcasów. Dzięki nim nogi wyglądają smukło i zgrabnie. Jeśli szukasz wygodnego stroju na co dzień, po prostu połącz swoją ulubioną parę legginsów z wygodnym, ale stylowym swetrem i oczywiście masywnymi butami. Ciepły kardigan z golfem sprawdzi się w duecie ze skórzanymi spodniami – głównym elementem stroju będą oczywiście masywne buty. Dla przełamania schematu, warto dobrać minimalistyczną torebkę, np. listonoszkę.