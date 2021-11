Jesienny makijaż. Jakie kolory cieni do powiek będą modne w tym sezonie?

Brokat powraca

Tak jak wiosną i latem rezygnujemy z brokatu, tak już jesienią powraca on z przytupem i staje się fantastycznym elementem makijażu. Można więc śmiało sięgać po brokat w sypkiej postaci i nawet pozwolić drobinkom brokatu wymykać się poza obszar wokół oczu. Można też wybrać połyskujące cienie do powiek, które nadadzą oczom niezwykłego blasku i głębi jednocześnie. Miłośniczkom prawdziwej ekstrawagancji trendsetterzy proponują złoto, i to zarówno to pod postacią cieni do powiek i eyelinerów, jak i w formie drobin cynfolii, która powraca do głównego nurtu w tym sezonie.