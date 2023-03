Jest przed trzydziestką i nigdy nie była u ginekologa. "Boję się, że coś mi wykryje"

Milena przyznaje, że nie do końca też wie, jak przebiega wizyta u ginekologa. Biorąc pod uwagę, ile ma dziś lat, czuje wstyd, że lekarz mógłby kazać jej coś zrobić, a ona nie miałaby pojęcia, o co tak naprawdę chodzi. Jej zdaniem o takich rzeczach powinni uczyć w szkołach. Są przedmioty jak, chociażby "wychowanie do życia w rodzinie" lub "wychowanie seksualne". Niestety najczęściej nauczyciele podchodzą do nich bardzo lekceważąco i w obawie przed rodzicami nie poruszają trudnych tematów. Uczniowie z kolei nie podchodzą do nich zbyt poważnie.