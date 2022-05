jestOH! – poznaj kampanię lodów marki E.Wedel i weź udział w konkursie

Tegoroczna kampania lodów E.Wedel OH! skupia się wokół idei kreatywnej #jestOH!. Jej hasło przewodnie nie tylko odwołuje się do oryginalnej nazwy wedlowskich lodów, ale także do zachwytu, jaki pojawi się u każdego, kto skosztuje ich wyjątkowego smaku. Dlatego marka E.Wedel postanowiła zaangażować do kampanii 10 znanych influencerów, którzy mieli okazję spróbować wedlowskich propozycji. Teraz ruszają na poszukiwanie swoich ulubionych smaków, dzielą się tym na swoich kanałach w social mediach, relacjonują odkrywanie smaków lodów OH! i zachęcają konsumentów do uczestniczenia w zabawie. A jest czego szukać, ponieważ w wedlowskim, lodowym portfolio znaleźć można klasyczne smaki na bazie śmietanki (w tym wanilię, czekoladę i słony karmel), lody kwiatowe inspirowane kwiatem wiśni i lawendą, wyjątkowe połączenie owocowego sorbetu z chrupiącą wedlowską czekoladą oraz propozycje w większych opakowaniach, gwarantujących jeszcze więcej przyjemności takiej, że OH!.