Joanna Koroniewska pokazała komentarze z pogróżkami. Jest oburzona tym, co pisali hejterzy

"Nie rozumiem ludzi, którzy wchodzą na czyjeś konta, plują jadem i wychodzą. Albo piszą w komentarzach takie rzeczy. Nie rozumiem też, jak można nawoływać do nienawiści. Za co?!! Za żart?? Za śmiech?!!? Najlepiej siedzieć zamkniętym w swoich czterech ścianach i krytykować wszystko i wszystkich wokół" – pisała przejęta."To dopiero słabe. Hejt, za co?!! Za to, że każdy na swój sposób próbuje przetrwać ten ciężki czas?!? Sorry, ale ja nie wysiądę z mojego pociągu. Mam wrażenie, że część z plujących jadem ludzi jest po prostu głęboko nieszczęśliwa. Pewnie samotna. Albo chcą po prostu sami zaistnieć. Bardzo im współczuję" – stwierdziła aktorka.